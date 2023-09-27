Детский сад скоро откроют в городском округе Химки

С контрольной проверкой важный социальный объект посетили первый замглавы Химок Кристина Мадатова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и начальник городского управления по образованию Ирина Болгова. Они единодушно отметили, что все идет по плану, к строителям нет претензий. В трехэтажном здании предусмотрены просторные залы для музыкальных занятий и физкультуры, установлена видеосистема «Безопасный регион».

Как отмечает глава округа Дмитрий Волошин, в Химках за последний год стало больше дошкольников.

«Сегодня в Химках более 16 тысяч дошкольников - это на 7% больше по сравнению с прошлым годом. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы активно работаем над сокращением очереди среди дошкольников. Так, до конца года в деревне Рузино откроем новый детский сад на 190 мест. А в 2024-м завершим реконструкцию дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте в Новых Химках, в ходе масштабного обновления увеличим его мощность в два раза - до 320 мест», – сказал Волошин.

Стоит добавить, что также в следующем году будет серьезно модернизировано учреждение на Юбилейном проспекте в Новых Химках, которое расширится в два раза. Отметим также МБОУ «Тридцать первая школа», где в ближайшее время начнет работу мини-сад по областному проекту «Палисадик», который смогут посещать 50 детей.