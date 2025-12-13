«Детский сад стал местом кошмара». Воспитательница схватила трехлетнюю девочку за горло

В детском саду города Сургут произошел тревожный инцидент: воспитатель была зафиксирована в момент агрессивного физического воздействия на трехлетнюю девочку. По информации издания «Подъем», администрация учреждения уже отстранила педагога от работы.

Согласно рассказу матери ребенка, конфликт произошел сразу после утреннего приема. Услышав из группы плач своей дочери, женщина вернулась и обнаружила воспитательницу, которая в помещении туалета удерживала девочку. Педагог, по словам очевидицы, прижимала ребенка к стене, держа одной рукой за лоб, а другой — сдавив ей горло. Мать утверждает, что из-за такого обращения девочка не могла даже плакать.

На кадрах, попавших в распоряжение СМИ, слышно, как воспитательница делает ребенку замечания, требуя немедленно прекратить крики и умыться. В пресс-службе городской администрации подтвердили факт отстранения сотрудницы и начало служебной проверки. К расследованию обстоятельств произошедшего также подключились правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что новый детский сад построят в Люберцах.