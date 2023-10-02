Детский сад в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске достроят к концу 2023 года

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков побывал с рабочим визитом в деревне Сабурово. Там он пообщался с местными жителями, обсудил с ними текущие вопросы и посетил стройплощадку будущего детского сада.

Сейчас дошкольное учреждение готово уже на 70%. После открытия его смогут посещать 310 местных ребятишек. Этот садик - долгожданный для жителей микрорайона.

О ходе работ и о том, каким будет новый детский сад рассказал руководитель проекта «2Б» Дмитрий Плющ.

«При строительстве садика используются современные материалы – клинкерная плитка, фиброцементные панели, энергосберегающие стеклопакеты и передовые системы отопления и вентиляции. Все работы завершаться до конца этого года, а открытие планируется в первом квартале 2024-го», - пояснил Плющ.

Также руководитель проекта добавил, что общая площадь строения составляет 4 тыс. м. кв. В нем помимо групп обустроят актовый и музыкальный залы, пищеблок и прачечную. А еще в садике будет свой пассажирский лифт.

В садике разместят 12 групп, две из них - ясли. У каждой будет своя отдельная игровая площадка с навесами, где установят малые архитектурные формы по возрасту детей. Их прорезиненное покрытие защитит ребятишек от травм.

Вместе с главой округа стройплощадку посетили родители и сами будущие воспитанники детского сада. Они первыми увидели, каким он станет в ближайшем будущем и смогли сразу на месте высказать свои пожелания.