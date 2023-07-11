Детский сад в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках готов уже на 35%
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Уже наполовину сделана кладка стен строящегося детского сада в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.
Также завершены монолитные работы каркаса здания. Следующим этапом станет кровля и внутренние инженерные коммуникации.
Напомним, что общая площадь будущего детского сада составляет 4, 4 тыс. м. кв. Строительство планируют закончить в 2024 году. В новый садик пойдут 350 ребятишек.
Для них обустроят 14 групп, залы для секций, спортивных и музыкальных занятий. Также в садике сделают кабинеты логопеда, психолога и медработника сразу с процедурной.
По числу групп построят и игровые площадки на улице. В каждой зоне сделают теневой навес, где можно спрятаться от яркого солнца или переждать дождь. Всю территорию детского сада озеленят и обнесут ограждением.
Сейчас на стройплощадке трудятся полсотни рабочих. Им в помощь 10 единиц спецтехники. Общая готовность объекта 35%. Отметим, что детский сад строят параллельно с первой очередью жилого комплекса.
Ранее в ходе своего ежегодного обращения к жителям Химок Дмитрий Волошин сказал, что за 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в городском округе построили 15 новых школ, 37 детских садов и открыли 9 палисадиков.
«Большое внимание уделяем поддержке наших педагогов. Всего в Химках трудятся более 1600 учителей и почти 1000 воспитателей. Благодаря программе „Социальная ипотека“ 26 учителей получили сертификаты на покупку жилья. Еще двое получат в этом году. За успехи в работе, хорошие результаты учеников на экзаменах и олимпиадах, педагоги получают дополнительные выплаты», –пояснил Дмитрий Волошин.