Детский сад в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках готов уже на 35%

Уже наполовину сделана кладка стен строящегося детского сада в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Также завершены монолитные работы каркаса здания. Следующим этапом станет кровля и внутренние инженерные коммуникации.

Напомним, что общая площадь будущего детского сада составляет 4, 4 тыс. м. кв. Строительство планируют закончить в 2024 году. В новый садик пойдут 350 ребятишек.

Для них обустроят 14 групп, залы для секций, спортивных и музыкальных занятий. Также в садике сделают кабинеты логопеда, психолога и медработника сразу с процедурной.

По числу групп построят и игровые площадки на улице. В каждой зоне сделают теневой навес, где можно спрятаться от яркого солнца или переждать дождь. Всю территорию детского сада озеленят и обнесут ограждением.

Сейчас на стройплощадке трудятся полсотни рабочих. Им в помощь 10 единиц спецтехники. Общая готовность объекта 35%. Отметим, что детский сад строят параллельно с первой очередью жилого комплекса.

Ранее в ходе своего ежегодного обращения к жителям Химок Дмитрий Волошин сказал, что за 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в городском округе построили 15 новых школ, 37 детских садов и открыли 9 палисадиков.