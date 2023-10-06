Детский сад в ЖК «Томилино парк» в Люберцах поставили на кадастр

В жилом комплексе «Томилино парк» городского округа Люберцы оперативно поставили на кадастровый учет детский сад. Этому способствовала совместная работа областного Минжилполитики и Управления Росреестра региону.

Новое дошкольное учреждение построила Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории, оно будет рассчитано на 360 мест. В детском саду для детей обустроили групповые, спальни, буфетные и туалетные комнаты, залы для занятий спортом и музыком, кружковую и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.