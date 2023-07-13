Детский сад в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа откроется к новому учебному году

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели итоговую проверку на строительстве детского сада в деревне Боброво Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе. Его планируют открыть к новому учебному году.

В сообщении уточнили, что строительно-монтажные работы уже завершены, сейчас проходит проверка документации перед выдачей заключения о соответствии. В здании площадью более трех тысяч квадратных метров разместились спальни, детские игровые, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога, пищевой и медицинский блок. Отметим, что подрядчик ООО «ПИК-Менеджмент» возвел детсад по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.