Детский центр «Микропедиатр Саввино» открыли в Балашихе

Главная задача центра — обеспечить качественное наблюдение и лечение детей, чтобы они могли находиться вместе с мамой и получать необходимую поддержку. В центре оборудован консультативный кабинет, кабинет дневного стационара, где могут находиться мама с ребенком и так же, комната отдыха и ожидания.

«Мы торжественно открыли медицинский центр «Микропедиатр Саввино». Теперь он будет обслуживать наших пациентов, в первую очередь рожденных в нашем учреждении, и, конечно, других малышей округа», - отметил главный врач Балашихинского роддома Михаил Кудрявцев.

В детский центр могут обратиться пациенты по ОМС по направлению врача из детской поликлиники. Опытные специалисты проконсультируют по любым вопросам, связанным со здоровьем и уходом за ребенком от 0 до 3-х лет.



Родители уже выразили благодарность за появление такого важного медучреждения рядом с домом.

«Для нас, как для родителей, это очень важно. Это забота о наших детях, и теперь мы можем получить ее рядом с домом», - поделилась мама двоих детей Юлия Крушельницкая.

Открытие центра «Микропедиатр Саввино» было приурочено ко дню рождения родильного дома и стало важным шагом в развитии перинатальной и детской медицины региона.



Детский центр «Микропедиатр Саввино» работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.



Адрес: г. Балашиха, ул. Саввинская, д. 15, отдельный вход с торца здания справа.