Детское пособие вырастет до 30 тыс. рублей в этом году

Этот год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, наша страна находится в демографической яме, из которой ей следует как можно скорее выбраться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что для этого нужно вводить меры по росту продолжительности и качества жизни жителей РФ, поддержки материнства, детства, а также многодетных семей.

По мнению парламентария, одним из стимулирующих факторов может стать матпомощь со стороны государства. Таким образом, предложено увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тыс. рублей.

Он добавил, что также единовременное пособие на малыша станет индексироваться ежегодно.