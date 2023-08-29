Детскому хоспису Подмосковья исполнилось четыре года

Московскому областному детскому хоспису исполнилось четыре года, сообщили в Минздраве Подмосковья. В учреждении оказывают всестороннюю помощь детям, у которых диагностированы тяжелые неизлечимые заболевания.

Объект рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов и их родителей или сопровождающих. Здесь обустроен блок интенсивной терапии для детей в особо тяжелом состоянии. Также созданы игровая и сенсорная комнаты, зал для занятий лечебной физкультурой.

Сейчас в учреждении оказывают помощь шести сотням детей. Коечный фонд в этом году увеличили с 13 коек до 73.

Помимо этого, на базе учреждения работает выездная патронажная служба. С начала ее работы было совершено более двадцати двух с половиной тысяч выездов.