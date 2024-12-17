Детскую площадку в кузбасском городе заполонили трупы животных

В Киселевске Кемеровской области жители заметили не меньше четырех трупов собак на игровой площадке. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Женщина из Киселевска сделала снимки на улице Фадеева поздним вечером. На фотографиях — сугробы, дома и детская площадка с трупами собак. По ее словам, бездыханные животные лежали вдоль дорог и общественных пространств. Горожанка волнуется, что свидетелями жуткой картины станут дети.

На опубликованных кадрах видно как минимум четыре туши мертвых животных. Предполагают, что стаю отравили догхантеры, однако доказательств этому нет.

Ранее сообщалось, что юрист перечислил способы привлечения к ответственности догхантера.