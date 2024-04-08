Детскую площадку в лесопарковой зоне Красноармейска починят по просьбе жителей

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его профильные заместители и представители Совета депутатов рассмотрели более 30 вопросов от жителей во время встречи в формате выездной администрации. На месте в работу приняли многие просьбы, в том числе и озвученную от жителей города Красноармейск: их смущало состояние детской площадки после зимы вблизи 1-й Парковой улицы.

Жители г. о. Пушкинский пришли 4 апреля во Дворец культуры на улице Академика Янгеля, чтобы лично задать интересующие вопросы администрации. На встрече женщина из Красноармейска отметила, что требуется провести работы на детской площадке, открытой в зеленой зоне не так давно.

«Жители нашего поселка на 1-й Парковой улице порадовались, что наконец-то появилась новая детская площадка. Но после зимы она вся какая-то кривая. Площадку по нашей просьбе сделали в лесопарковой зоне, и мы настояли на естественном основании. Теперь его нужно выровнять», — попросила жительница Красноармейска Елена Жохова.

На просьбу женщины отреагировал начальник МБУ «Городское хозяйство» Владимир Китушин. Он заверил, что все работы на площадках города будут проведены в апреле — в месяц чистоты и благоустройства.

«Недостатки на детской площадке на улице Красноворинской в лесном массиве исправим в течение следующей недели, при условии благоприятной погоды. Разровняем основание, уберем мусор, завезем чистый песок для песочницы», — уточнил Владимир Китушин.

Также на встрече с властями жители задавали вопросы об обслуживании многоквартирных домов, благоустройстве придомовых территорий, переселении из аварийного дома, изменения в движении на ул. Мичурина. Были и более личные вопросы, на которые давались развернутые ответы. Многие просьбы были приняты в работу.

Глава Пушкинского поблагодарил пришедших на встречу жителей за активное участие в улучшении жизни города.