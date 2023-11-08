Детскую поликлинику планируют открыть в подмосковном жилом комплексе «Бригантина»

Девелопер ГК «Гранель» планирует открыть новую детскую поликлинику, рассчитанную на 95 посещений в смену, в ЖК «Бригантина» в городском округе Долгопрудный уже во втором квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что проект данного медучреждения предусматривает три основные функциональные группы помещений — лечебно-профилактические подразделения, служебно-бытовые помещения медицинского персонала и места общего пользования.

Поликлиника сможет принимать детей — от грудного возраста до 18 лет. Застройщик полностью оснастит медицинское учреждение современным оборудованием и мебелью, после чего передаст объект в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье ведутся активные работы по модернизации стационаров.