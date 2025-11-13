Детство с пеленками: гинеколог объяснила неочевидные риски раннего материнства

Акушер-гинеколог Екатерина Иванникова из Балашихи объяснила в беседе с REGIONS , почему роды в 16 лет несут за собой серьезные медицинские проблемы.

История балашихинской школьницы Марии, ставшей матерью в 16 лет, обнажила как медицинские, так и социальные трудности. Несмотря на благополучную семью и активную жизненную позицию — Маша является президентом школы и волонтером. Лишь один поступок полностью изменил ее жизнь. Уже выступая на телевидении девочка призналась, что была в ужасе и не знала что делать. За кадром осталось главное: объективные риски, которые возникают при беременности в незрелом организме.

Акушер-гинеколог Иванникова приводит конкретные медицинские факты: в 14-16 лет организм большинства девушек физически не готов к вынашиванию ребенка. Чаще молодым мамам вынужденно проводят кесарево сечение.

«Без осложнений не обходится практически ни один случай. Нужно понимать, что организм будущей мамы отдает огромное количество питательных веществ ребенку. А где ему их взять, если он сам еще полностью не сформирован? В результате мы имеем отставание в развитии плода, риски кровотечений, более выраженный токсикоз и выкидыши», — рассказала врач.

Результатом становятся отставание в развитии плода, риски кровотечений, тяжелый токсикоз и реальная угроза выкидышей. Хотя ВОЗ формально считает репродуктивный возраст с 15 лет, гинекологи всего мира называют оптимальным период с 20 до 35 лет.

Государственная поддержка не выделяет несовершеннолетних матерей в отдельную категорию — помощь назначается на общих основаниях, исходя из состава семьи и материального положения. Хотя статистика показывает снижение числа ранних беременностей благодаря программам полового воспитания, каждая такая история — это комплексное испытание. Организм подростка несет непосильную нагрузку, психологическое состояние требует особой поддержки, а социальные лифты замедляются — вместо учебы и самореализации девушка вынуждена решать взрослые проблемы.

