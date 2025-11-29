Девиз «Быть лучшим»: 35 регионов собрались в Егорьевске на соревнованиях по вольной борьбе

В подмосковном Егорьевске стартовали масштабные Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, посвященные памяти основателя местной борцовской школы Юрия Чернова. Его легендарный девиз «Если быть, то лучшим!» стал руководящим принципом для 35 регионов-участников — от Санкт-Петербурга до Якутии, включая ДНР.

Торжественную церемонию открытия посетили первые лица муниципального округа: глава Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов Михаил Лавров и начальник Управления спорта и молодежной политики Альберт Гаврилов.

Среди участниц — призеры первенств Европы и мира, включая местных воспитанниц Маргариту Салназарян и Лилиану Казьмину, которые тренируются у сына основателя школы Олега Чернова.

По итогам первого дня Всероссийских соревнований определены победители в пяти весовых категориях: золото взяли Ольга Овчинникова (Москва, 50 кг), Амелия Лаптева (Санкт-Петербург, 55 кг), Должон Цынгуева (Бурятия, 59 кг), Маргарита Салназарян (Московская область, 65 кг) и Амина Мусаева (Москва, 72 кг). 30 ноября спортсменок ждут схватки в остальных весовых категориях — 53, 57, 62, 68 и 76 кг, где развернется борьба за путевки в национальную сборную.

Отметим, что турнир в Егорьевске имеет важное и практическое значение: победители получат звания мастеров спорта и шанс войти в сборную России для международных выступлений. С такими блестящими показателями у представителей этого вида спорта есть все шансы на успех.