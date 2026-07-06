В деле об исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей в сибирской тайге более девяти месяцев назад, появилась загадочная деталь. Знакомый Сергея Усольцева, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярёв, ведущий собственное расследование, обнаружил активность в его аккаунте в соцсети. Как сообщил Дегтярёв aif.ru , он прогнал страницу через бот, определяющий реальную активность, и получил ответ, что Сергей или кто-то ещё заходил туда недавно.

Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года в таёжном посёлке Кутурчин — вышли из машины в лёгкой одежде и бесследно исчезли. За девять месяцев следов не найдено, и следствие отрабатывает разные версии: от несчастного случая и убийства до инсценировки. Дегтярёв уже не раз передавал добытые им сведения в СК и прокуратуру Красноярского края, откуда получал ответы о проверке информации.

У аккаунта Сергея всего 46 друзей, но, по мнению Дегтярёва, их было больше — кто-то удалил свои комментарии с его страницы, словно поспешил дистанцироваться после исчезновения. Ещё одна любопытная находка: Усольцев был подписан на паблик, который до недавнего времени назывался Liberty OL и имел либертарианскую направленность. Там публиковались графики сравнения уровня жизни в разных странах — от числа врачей на душу населения до количества долларовых миллионеров, переезжающих из одного государства в другое. Дегтярёв полагает, что по этим рейтингам бизнесмен мог подбирать себе новую родину.