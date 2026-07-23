Девять ножевых против одного: чем закончился конфликт знакомых у метро «Сокол» в начале марта

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего москвича, устроившего смертельную поножовщину у станции метро «Сокол». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 4 марта 2026 года на Ленинградском проспекте между обвиняемым и двумя его знакомыми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры злоумышленник пустил в ход нож: одному оппоненту он нанес не менее двух ударов в область жизненно важных органов, второму — не менее девяти. Потерпевший 2003 года рождения погиб на месте, второго пострадавшего 1996 года рождения успели доставить в больницу и оказать медицинскую помощь.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу.