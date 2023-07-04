Девять стобалльников получили награды за успехи в учебе от главы Коломны

Пятеро коломенцев получили 100 баллов по русскому языку, еще двое – по химии. Литературу на «сотку» написала одна коломчанка – Анна Шевырева. Кроме того, в этом году в округе появился первый стобалльник по географии – Максим Махоткин из гимназии №2 «Квантор».

Александр Гречищев поблагодарил педагогов, которые готовили ребят, и отдельно поздравил родителей, которые верили в своих детей, даже когда те сами в себе сомневались. Всего в этом году ЕГЭ сдавали почти девятьсот пятьдесят выпускников. Стоит отметить, что средние баллы по некоторым предметам выросли по сравнению с прошлогодними показателями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со стобалльниками, победителями и призерами ВОШ из Подмосковья в одинцовском филиале МГИМО.