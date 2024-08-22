Девятая «Иволга» начала курсировать на МЦД-3

Девятый поезд модели «Иволга» 4.0 начал курсировать на третьем Московском центральном диаметре, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Центральная ППК».

Сейчас в парке третьего диаметра насчитывается уже 28 поездов «Иволга». По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, до конца текущего года состав на диаметре планируется обновить полностью.

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным и отвечающим самым высоким требованиям наших пассажиров, — отметил он.

«Иволга» — это современные составы, которые были созданы специально для работы на маршрутах МЦД. В общей сложности на всех диаметрах ходит около 70 таких поездов. Большинство из них — составы самых последних поколений.

В новой «Иволге» кресла с откидными подлокотниками, поручни с «теплым» покрытием, зарядные устройства, адаптивное освещение, система климат-контроля, дополнительные информационные табло и экраны.