Девяти собственникам аварийного жилья Г.о. Пушкинский вручили ключи от новых квартир в Красноармейске

В четверг, 12 сентября, для удобства жителей было открыто дополнительное окно в МФЦ, чтобы собственники аварийного жилья подписали договоры на получение новых квартир и забрали долгожданные ключи.

В муниципалитете постоянно работают над тем, чтобы все жители аварийных домов получили ключи от новых объектов недвижимости. В нынешний раз обладателями квартир стали девять горожан: Куракин О.Ю. и Куракин В.Ю., Лисицына Л.Ф. и Корякина Т.Т., Тинтюк М.Я. и Тинтюк М.Г., Пшенин А.Н., Суслов Р.Н. и Романовская М.Р.

Жители ранее проживали в Красноармейске по ул. Лермонтова (д. 7 и д. 11), по ул. Свердлова (д. 21 и д. 25) и ул. А.Янгеля (д. 15). Многоквартирные дома на основании распоряжения Главы г. Красноармейск от 31.12.2014 № 212 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» признали аварийными. Администрация Г.о. Пушкинский приобрела жилые помещения. Горожанам выдали ключи от квартир, расположенные в доме № 9а на ул. Краснофлотской.

Переселение жителей Московской области из аварийного жилфонда осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».