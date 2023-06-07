В Минобразования Подмосковья рассказали девятиклассникам, как узнать результаты ОГЭ

Девятиклассники Подмосковья уже могут узнать свои результаты за ОГЭ по истории, физике, обществознанию, информатике, биологии, географии и химии, сообщили в Минобразования.

В ведомстве отметили, что узнать свои оценки можно по ссылке. Кроме того, их высылают в школы, поэтому результаты можно узнать у классного руководителя.

«Для входа в личный кабинет необходимо ввести фамилию, имя и отчество школьника, а также номер его паспорта», — добавили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Отметим, что в этом году в итоговом экзамене для девятых классов принимают участие свыше 85 тысяч школьников.