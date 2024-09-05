Девятилетняя героиня из Югорска рассказала о спасении ребенка в Крыму

Юная пловчиха из Югорска спасла маленькую жизнь во время отдыха в Феодосии. Она рассказала, как смогла предотвратить трагедию. Об этом пишет ugra-news.ru .

Девятилетняя воспитанница отделения плавания Центра Югорского спорта Маша Гончарова и ее родители вернулись из отпуска в Крыму, который запомнился не только ярким отдыхом, но и едва не произошедшим несчастным случаем. Семье юной пловчихи есть чем гордиться: девочка не медлила во время спасения ребенка, который неожиданно стал тонуть на море. Внимание к проблеме привлекла мать девочки, попавшей в беду.

«Я занималась своими делами, когда услышала этот крик. Посмотрела — в воде девочку почти не было видно, только немножко голова. И никого рядом. Я побежала, поднырнула под нее, подняла на руки и вытащила. Ни о чем не думала в эту минуту, и страха никакого не было», — говорит Маша.

Тренер югорчанки отметил, что не каждый взрослый способен спасти тонущего человека, а смелость его воспитанницы поразила многих. Наставник уверен, что девочку ждет большое будущее в спорте и она вырастет человеком с лучшими качествами, которые не так часто встретишь в современном поколении.

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