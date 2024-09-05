Подмосковные врачи спасли от слепоты 71-летнюю женщину

Пациентка уже начала терять зрение, ей грозила полная слепота. При подобной патологии хрусталик приобретает желто-коричневый цвет, болезнь прогрессирует постепенно и человек начинает видеть мир будто через темно-желтое стекло, а затем слепнет.

Как рассказала заведующая офтальмологическим отделением Елена Митяева, в случае с данной пенсионеркой операция через проколы могла привести к смещению хрусталика и внутреннему кровотечению, поэтому врачи выполнили разрез и извлекли разрушающийся хрусталик, а затем наложили швы.

«В течение месяца женщина восстанавливалась амбулаторно, а затем вернулась к нам на повторную операцию. Через прокол мы имплантировали искусственный хрусталик и подшили его специальными нитями к <…> белой оболочке глаза», — объяснила специалист.

Зрение пациентки уже восстановилось на семьдесят процентов, а через полгода оно улучшится до девяноста процентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды работающим в регионе врачам.