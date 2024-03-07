Девятнадцать тысяч женщин работают в «Почте России» в столичном регионе
Фото: [Пресс-служба "Почты России"]
Большинство сотрудников «Почты России» в столичном регионе — женщины. Об этом рассказал руководитель макрорегиона Москва компании Сергей Бритвин в преддверии 8 Марта.
По его словам, женщины составляют 70% от общего числа сотрудников в Москве и Подмосковье. Так, из двадцати семи тысяч человек, которые работают столичном регионе, девятнадцать тысяч — это женщины.
«Быть терпеливыми, чуткими и заботливыми — они в большей степени обладают этими качествами. В преддверии 8 Марта хочется выразить слова благодарности нашим прекрасным сотрудницам, которые любят свою профессию», — обратился Бритвин к сотрудницам.
Торжественная церемония поздравления сотрудниц прошла в Химках. В ней принял участие и первый замглавы администрации муниципалитета Родион Левочка. Он поблагодарил сотрудниц компании за их профессионализм. Женщинам были вручены букеты цветов и письма с благодарностями.