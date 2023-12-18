Девятнадцатилетний житель Подмосковья на спор ударил сотрудника ДПС в лицо

В Подмосковье задержали девятнадцатилетнего местного жителя, который на спор ударил полицейского кулаком в лицо. Об этом сообщает «112» .

Пострадавшим оказался старший инспектор ДПС. Когда он вместе с напарником нес службу на маршруте патрулирования, к нему за помощью обратился молодой человек. Вместо того, чтобы рассказать полицейскому о проблеме, юноша ударил его со всей силы по лицу.

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали агрессора. Он заявил правоохранителям, что поспорил с приятелем о том, что сможет подойти к инспектору ДПС и ударить его.

По информации издания, старшего лейтенанта госпитализировали с ушибом части лица. В отношении ударившего его юноши начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который размахивал мачете на улице.