Девятьсот грузовых машин стоят в очередях на белорусско-литовской границе

На протяжении предыдущих суток в Литву въехало всего лишь 9% от суточной нормы пропуска грузовиков. На протяжении трех ночных часов Литва вообще не впускала транспорт через один из своих пропускных пунктов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление белорусского Государственного пограничного комитета.

При этом очереди из фур продолжают расти, поскольку въезд в Евросоюз через другие страны серьезно ограничен. Четыре из шести пограничных пунктов на границе с Польшей закрыты полностью, а оставшиеся действуют с ограничениями. На белорусско-латвийской границе также работают только два пункта.