Девочка из Казахстана не смогла поступить в тюменскую школу, недобрав два балла на тесте

В Тюмени произошел неоднозначный случай, связанный с зачислением в общеобразовательную школу. Девочка-репатриантка, несмотря на отличную оценку по русскому языку, не была принята на обучение. Инцидентом поделилось издание «Регнум».

12-летняя София Клименко вместе с родителями приехала в Российскую Федерацию из Казахстана. Семья имеет официальный вид на жительство в РФ, однако это не помогло ребенку начать посещать занятия. Как стало известно изданию, причиной отказа стало несоответствие формальным требованиям: девочка не смогла набрать необходимое количество баллов при сдаче языкового теста, не хватило всего двух пунктов.

Ситуация вызывает особое недоумение у семьи, поскольку русский является для них родным и единственным языком общения. Мать девочки выразила растерянность по поводу сложившейся бюрократической коллизии.

«Но и в РФ нам говорят, что наша дочь не знает русский», — добавила она, комментируя абсурдность, по мнению родителей, предъявленных требований к ребенку, у которого в документах об образовании стоит высший балл по этому предмету.

Сейчас семья репатриантов пытается найти выход из ситуации, чтобы девочка могла продолжить обучение.