Девочка Маша из Макеевки получила в подарок щенка по поручению президента РФ

Девочка Маша, встречающая с российским флагом пилотов из подразделения «Архангелы» и проживающая в Макеевке, получила в подарок щенка по личному поручению Владимира Путина. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что совместно с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко они вручили девочке щенка, о котором она давно мечтала.

По словам Пушилина, отец Маши – военный, защищает ДНР уже девять лет, а мама является домохозяйкой.

Напомним, что девочка Маша, регулярно встречающая российских пилотов с триколором, была замечена летчиками, которые пригласили ее на аэродром. Здесь для нее провели экскурсию и рассказали о технике. Девочка также заявила, что мечтает встретиться с самым главой государства, «потому что он крутой». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле постараются найти возможность для встречи Маши с Владимиром Путиным.