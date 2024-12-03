Девочке-«эльфу» из Новосибирска отказали в операции из-за преждевременного старения

Девочке из Новосибирска отказали в операции из-за прогерии — заболевания, при котором не работает ген, отвечающий за старение. Стало известно, что сибирячке отказали в операции из-за болезни: врачи не хотели браться за сложный случай, боясь, что вмешательство приведет к летальному исходу. Об этом родственники рассказали KP.RU .

Ане из Новосибирска 15 лет. Несмотря на видоизменения на фоне болезни, она рассказывает о себе миру, ведет свой интересный блог и борется с трудностями повседневной жизни. Сама девочка называет себя Аней «Добби». Несколько месяцев она провела в больнице после перелома шейки бедра в ожидании операции. Однако врачи государственных и частных клиник испугались. Девочке отказали в проведении операции, но она не состоялась из-за риска летального исхода.

«Зарубежные больницы тоже отказались принять Аню: врачи боялись, что она не переживет операцию. Из-за того, что дочка не получала нужного лечения, у нее появились другие болезни: повышенное давление, проблемы с сердцем и подозрение на эпилепсию», — рассказал отец девочки.

Также были трудности с оформлением и получением препаратов из Американского фонда, но семьей помогли все сделать. Благодарность они выразили главному генетику Новосибирска. Также спасибо сказали тем, кто поддерживал блог Ани и продолжает это делать: ей постоянно ставит реакции, присылают подарки и морально поддерживают. Сама девочка, впрочем, не грустит: она мечтает о поездке на море и о хорошей камере, к чему и стремится.

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