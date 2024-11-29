В Сургуте через суд добились выплат по ранению для участника СВО

Участнику специальной военной операции из Сургута помогли добиться положенных выплат по ранению, которые ему не хотели предоставлять. Об этом сообщает ugra-news.ru

Сургутянин обратился в надзорное ведомство и пожаловался на нарушение его прав. Как оказалось, он получил ранение во время боевого задания на СВО, но соответствующую выплату ему назначать не стали. Казенное учреждение «Агентство социального благополучия» по какой-то причине постоянно отказывало в начислении средств.

Проверка показала, что учреждение необоснованно отказало военнослужащему. Там аргументировали свое решение тем, что у мужчины якобы не было подтверждающих ранение документов.

Справедливость восстановили через суд. Доказали, что участник спецоперации действительно был травмирован. На заседании судья встал на сторону надзорного ведомства и постановил начислить единовременную выплату бойцу в размере полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что граждан предупредили о новой схеме мошенничества «Налог на нужды СВО».