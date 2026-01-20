Девочки молчали, боясь за мать: как раскрылось чудовищное преступление в барнаульской семье

44-летний житель Барнаула осужден к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений против двух своих несовершеннолетних дочерей 2007 и 2009 годов рождения.

Следствие установило, что подсудимый в течение длительного времени применял к детям жестокие меры наказания, включая избиения и истязания. В период с 2022 по 2024 год его действия переросли в сексуальное насилие. Чтобы скрыть преступления, отец угрожал дочерям расправой над их матерью.

Потерпевшие смогли сообщить о происходящем только спустя два года после начала противоправных действий. Суд, рассмотрев собранные доказательства, вынес обвинительный приговор, который уже вступил в законную силу. Помимо лишения свободы, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере ₽300 тыс. в пользу каждой из пострадавших дочерей.

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли неожиданный поворот в деле о квартире в Хамовниках, которую суд оставил за Лурье, а не Долиной.