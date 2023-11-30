Девушка из Донецка провела для детей мастер-класс по рисованию в Сельском доме культуры «Быково»

Надежда Мельникова трудится в кафе дома культуры. Она родом из Донецка, а пару лет назад решила переехать в Подольск.

На родине она училась в художественной школе, но потом сама стала изучать технику и жанры изобразительного искусства. Она зачастую в своих работах применяла акварельные краски, так как с этим материалом работать значительно проще, чем с другими.

Занятие с детьми в СДК «Быково» состоялось в рамках декоративно-прикладного кружка «Матрёшка». Девушка рисовала с юными подольчанами звездное небо, которое было сделано из воска, соли и акварели. В процессе мастер-класса Надежда рассказывала ребятам, как нужно последовательно рисовать каждый элемент.

Девушка призналась, что в дальнейшем хотела бы на постоянной основе проводить такие занятия, совмещать их с основной работой. На данный момент юный педагог старается рисовать маслом, делая акцент на природе.