Девушка обнаружила жуткое письмо в куртке, купленной в секонд-хенде

На просторах интернета рассказали о жуткой истории с обнаруженной в кармане куртки странной запиской. Пользовательница Reddit с ником Bigfatplaty купила вещь в секонд-хенде и нашла в ней прощальное письмо.

В записке некая Эмили сообщает о решении расстаться с жизнью из-за молодого человека по имени Аарон Аарона и «истории с видео», выражая надежду, что ее подруга Валери будет помнить их общее время.

Пользователи платформы выразили надежду, что записка была написана импульсивным подростком в момент эмоционального кризиса, а не стала финалом реальной трагедии.

Многие вспомнили, что сами в юности писали подобные тексты в минуты отчаяния. Некоторые комментаторы предположили, что видео, о котором говорится в записке, могло иметь непристойный характер и быть связано с Аароном.

Девушка, нашедшая послание, попыталась найти следы Эмили через списки выпускников школ за последние годы, однако эти попытки не увенчались успехом.

