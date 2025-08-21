Женщина оказалась на больничной койке из-за старого нижнего белья

В Великобритании 27-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она легла спать в старых трусах, сообщило издание Mirror.

Проснувшись от боли во влагалище, вызванной натиранием, она сначала не придала этому значения. Однако в последующие дни болевые ощущения значительно усилились, из-за чего британке потребовалась срочная госпитализация.

Медицинское обследование выявило у пациентки кисту бартолиновой железы размером 4,8 см. Анализ крови подтвердил острую инфекцию на фоне кистозного образования. На третий день пребывания в стационаре киста самостоятельно вскрылась.

Через три месяца после выписки у девушки произошел рецидив — вновь появилась и воспалилась киста. Дополнительное обследование выявило наличие грибковой инфекции.

Как отмечает издание, после продолжительного лечения девушка приняла решение полностью отказаться от ношения нижнего белья, за исключением периода менструации.

