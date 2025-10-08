Девушка отдала почти миллион фейковым сотрудникам ЦБ РФ

Очередной жертвой классической мошеннической схемы с «безопасным счетом» стала 21-летняя жительница Нового Уренгоя. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», девушка перевела крупную сумму фейковым сотрудникам, представившимся работниками Центробанка РФ.

По информации телеграм-канала «Кибер Ямал», злоумышленники действовали по отработанному сценарию: убедили северянку, что ее деньги находятся под угрозой, и требуют срочного перевода на «защищенный счет». Для убедительности мошенники представились сотрудниками Банка России.

Ущерб составил 935 000 рублей: это практически все сбережения девушки. Обратилась ли она в полицию не уточняется.

Ранее издание ТАСС со ссылкой на УБК МВД России сообщало, что жертв мошенничества заставляют снимать унизительные видео.