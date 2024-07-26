Девушка получит наказание за попытку убийства бизнесмена по найму

Согласно информации, полученной от СУ СК России по Челябинской области, местную жительницу ждет суд. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что она готовилась к расправе над местным предпринимателем.

Соответствующая информация появилась на странице ведомства в социальных сетях. Там же уточняется, что в отношении 22-летней девушки возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение направят в суд для избрания меры пресечения.

По версии следствия, гражданка с января по февраль искала людей, готовых помочь ей с убийством 35-летнего предпринимателя. В этот период она находилась в городах Троицк и Южноуральск.

В итоге обвиняемая нашла наемников, пообещав им шесть миллионов рублей за совершение преступления. Однако сотрудники УФСБ России по Челябинской области смогли раскрыть злой умысел.