Девушка пыталась сжечь таракана самодельным огнеметом
Девушка подожгла квартиру и убила сосед, пытаясь уничтожить таракана
Жительница Южной Кореи устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана самодельным огнеметом. Об этом сообщает Газета.ру. Пламя охватило жилую площадь, погибла соседка, пытавшаяся спастись через окно.
По данным южнокорейской полиции, инцидент произошел в городе Осан провинции Кенгидо 20 октября. Девушка около 20 лет решила сжечь таракана с помощью зажигалки и аэрозольного баллончика.
На этот раз огонь быстро распространился по квартире и перекинулся на другие помещения дома. Соседи были вынуждены эвакуироваться. Одна из жительниц не успела покинуть здание и, пытаясь выбраться через окно, упала и разбилась.
Сотрудники МЧС Южной Кореи ликвидировали пожар. По факту случившегося ведется расследование, девушке может быть предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
