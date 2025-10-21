Девушка пыталась сжечь таракана самодельным огнеметом

Жительница Южной Кореи устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана самодельным огнеметом. Об этом сообщает Газета.ру . Пламя охватило жилую площадь, погибла соседка, пытавшаяся спастись через окно.

По данным южнокорейской полиции, инцидент произошел в городе Осан провинции Кенгидо 20 октября. Девушка около 20 лет решила сжечь таракана с помощью зажигалки и аэрозольного баллончика.

На этот раз огонь быстро распространился по квартире и перекинулся на другие помещения дома. Соседи были вынуждены эвакуироваться. Одна из жительниц не успела покинуть здание и, пытаясь выбраться через окно, упала и разбилась.

Сотрудники МЧС Южной Кореи ликвидировали пожар. По факту случившегося ведется расследование, девушке может быть предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

