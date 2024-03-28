Девушка с собакой сфотографировалась в «Крокус Сити Холле» и использовала контент для сбора средств

На месте проведения аварийно-спасательных работ в «Крокус Сити Холле» девушка с собакой сделала несколько фотографий, а затем использовала полученный контент для сбора средств, рассказали в МЧС России.

Вначале гражданка обратилась к сотрудникам МЧС с предложением о помощи в розыске тел погибших. В этом ей было отказано, для проведения работ в зоне особого риска требуется специальная аттестация.

Однако девушка обманным путем все же проникла на площадку. Выдавая себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», она затем использовала сделанные фотографии для сбора средств.

«Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании», — говорится в сообщении МЧС.

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались террористы и открыли огонь из автоматов по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате теракта погибло 143 человека.