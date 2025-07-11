Девушка согласилась на помощь незнакомца и лишилась нескольких миллионов рублей

В Тульской области 24-летняя жительница Ясногорского района перевела аферистам более двух миллионов рублей, поверив в их легенду. Об этом сообщают Тульские известия.

Преступники, как и прежде, действуют по отработанной схеме: звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банковской безопасности или госструктур. Они убеждают жертв в попытке несанкционированного оформления кредита и требуют срочно перевести деньги на «безопасный» счет.

По данным УМВД, в области из-за аналогичных схем пострадали 42-летний электросварщик из Ясногорска (потерял 243 тысячи рублей) и 39-летний житель Новомосковска (лишился 280 тысяч). Однако самые большие потери потерпела молодая девушка: она перевела 2 миллиона 434 тысячи рублей. Средства выманили под предлогом предотвращения мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина предстанет перед судом за мошенничество на 10,6 млн рублей.