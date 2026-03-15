Девушка-ветеринар просидела на дереве 15 часов и поймала тигра-людоеда

В индийском штате Махараштра местная жительница, 27-летняя ветеринарный врач Приял Чурагаде, сумела обезвредить тигра-людоеда, который на протяжении нескольких месяцев наводил ужас на население. Как сообщает The Times of India, девушка провела в засаде на дереве 15 часов, ожидая появления хищника.

Трехлетний тигр вышел к приманке вечером 7 марта. Чурагаде не растерялась и выстрелила в него дротиком со снотворным. Меткий выстрел достиг цели — менее чем через 10 минут тигр крепко уснул, и угроза для жителей была устранена.

Несмотря на то, что местные СМИ и жители тут же назвали девушку героиней, она поспешила разделить лавры с коллегами. Приял скромно подчеркнула, что успех операции — заслуга целой команды из трех биологов, которые грамотно выбрали место, установили приманку и перекрыли зверю все пути к бегству.

«Мы знали, что он придет, чтобы съесть тушу, а все пути к отступлению были отрезаны», — скромно пояснила ветеринар.

Ранее сообщалось о том, что в Индии хищник растерзал 55-летнего мужчину на лесной дороге.