«Девушки бегали за ним»: боец СВО отверг ухаживания одноклассницы из-за несчастной любви

Галина Сергеева, несмотря на наличие рядом сначала одного, а потом и другого мужа, воспитывала сына одна. Отец и отчим не горели желанием заниматься ребенком, поэтому все тяготы и радости общения с мальчиком легли на ее плечи.

Сын Галины Александр Селянкин очень любил маму и старался посильно ей помогать. Даже ходил на ферму доить коров, чтобы облегчить ее труд. Сам все умел делать и братишку старался учить.

«Он всегда нежно обнимал и говорил: «Ты для меня и мама, и папа, и друг. Я так тебя люблю и горжусь тобой, ты такая мудрая женщина и пример для нас! Я никогда не смею о тебе плохого даже думать». Мы всегда решали жизненные проблемы вместе. И были как одно целое. Даже мысли были одинаковые», — делится Сергеева.

Будущий герой СВО всегда уверенно шел к своей цели. Однажды в пятом классе мальчик участвовал в конкурсе «Поле чудес» и выиграл цветок — белую махровую герань. Он подарил маме свой приз со словами: «Мама, посмотри, что я выиграл для тебя!». Уже учась на втором курсе университета, на восьмое марта парень привез для мамы и крестной горшочные цветы примулы. Их он купил со своей стипендии.

«Саша любил дарить цветы, знал, что я их люблю. Всегда хотел, чтобы я бросила работу и занималась цветоводством. На любых праздниках — свадьбах или юбилеях — приглашал меня на вальс. Я ему говорила: «Иди, приглашай девушек». А он: «Я имею право с тобой танцевать. Они могут предавать, а ты нет», — вспоминает Галина.

Селянкин не зря говорил такие слова: первая любовь не сложилась, предала его, продолжает Сергеева. А Саша был такой же однолюб, как и его мать.

«Девушки были, бегали за ним, но он просто по-дружески относился ко всем. Знаю, одноклассница очень любила его, но это было не взаимно. Он думал, что кроме меня никто так не будет ждать», — объясняет мать героя корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мать бойца СВО раскрыла, как Селянкин отправился на СВО.