Дежурства и рейды для повышения безопасности дорожного движения пройдут в Подмосковье в выходные

В эти выходные более чем в 300 местах притяжения жителей в Подмосковье продолжатся рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что в рамках данных мероприятий сотрудники администраций округов и волонтеры будут разъяснять правила, напоминать жителям о необходимости соблюдать ПДД, помогать пресекать нарушения. Такую работу регулярно проводят на общественных территориях — на пляжах, в зонах отдыха, парках в СНТ и малых населенных пунктах. Помимо этого, сотрудники областной Госавтоинспекции продолжат проверки и рейды на соблюдение ПДД на территории региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Технолицей им. В. И. Долгих откроют досрочно к началу нового учебного года.