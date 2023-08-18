Дежурства и рейды проведут в Подмосковье для повышения безопасности дорожного движения

В эти выходные в Подмосковье продолжат проводить рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения, сообщили в областном Минтрансе. Они пройдут в более чем в 340 местах притяжения жителей.

В рамках данной работы сотрудники администраций округов и волонтеры будут объяснять гражданам правила дорожного движения и пресекать вождение в нетрезвом виде. Областная Госавтоинспекция, в свою очередь, проведет проверки и рейды на соблюдение ПДД.

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде. Сообщить о случае нетрезвого вождения можно по «телефону доверия» ГУ МВД России по региону: 8 (495) 692-70-66.