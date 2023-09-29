Дежурства по соблюдению ПДД пройдут в местах притяжения жителей Подмосковья

В эти выходные в местах притяжения жителей и гостей Московской области вновь проведут дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В работе примут участие сотрудники городских администраций и волонтеры, они будут напоминать жителям о соблюдении ПДД. Дежурства затронут порядка 350 мест притяжения участников движения — у пешеходных переходов, в СНТ и малых населенных пунктах, в зонах отдыха и других точках притяжения. Массовые проверки на выявление водителей в нетрезвом состоянии также проведут сотрудники Госавтоинспекции региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.