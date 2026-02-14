Диабет 2 типа побежден: ученые обнаружили чудо-клетки в жировой ткани

Исследователи из Медицинского факультета Питтсбургского университета обнаружили ранее неизвестный механизм, который может помочь в лечении инсулинорезистентности и диабета второго типа. Оказывается, ключевую роль здесь играет особая популяция иммунных клеток, постоянно живущих в жировой ткани. Результаты научной работы были опубликованы в авторитетном журнале Nature Communications.

Инсулинорезистентность, при которой клетки организма теряют чувствительность к инсулину, считается главным предшественником диабета. Медикам давно известно, что избыток висцерального жира, окружающего внутренние органы, вызывает хроническое воспаление, которое часто и запускает болезнь. Однако новые данные показывают обратную сторону процесса: в жировой ткани присутствуют клетки, способные это воспаление подавлять.

Речь идет о так называемых резидентных макрофагах — иммунных клетках, постоянно находящихся в тканях. В отличие от своих «воспалительных» собратьев, они занимаются уборкой погибших клеток, поддерживают здоровье тканей и сдерживают излишнее воспаление.

Их жизнеспособность напрямую зависит от белка SerpinB2. Когда объемы висцерального жира становятся слишком большими, воспаление усиливается, а уровень этого защитного белка резко падает. Это приводит к гибели полезных макрофагов, воспаление начинает расти, что провоцирует дальнейшее увеличение жировой ткани и ухудшение чувствительности к инсулину. Так развивается диабет.

В экспериментах на мышах, страдающих ожирением и инсулинорезистентностью, ученые применили антиоксидантные добавки. Результат оказался обнадеживающим: количество резидентных макрофагов выросло, а чувствительность к инсулину улучшилась.

Сейчас исследовательская группа работает над созданием молекулы, способной повышать уровень белка SerpinB2 у людей. Новый препарат, как надеются авторы, сможет защищать полезные иммунные клетки, снижая воспаление и останавливая развитие диабета. Сегодня около трети населения планеты имеет лишний вес, и ожирение в ближайшее время станет главной причиной роста хронических заболеваний. Открытие питтсбургских ученых может помочь обратить этот процесс вспять.

