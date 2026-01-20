Диагностика в подарок от ОМС: какой важный тест перестал быть платным для женщин

Анализ на определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокоонкогенных типов включен в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Обследование доступно для женщин в возрасте от 21 до 49 лет в рамках первого этапа диспансеризации, сообщает ТАСС .

Согласно новому порядку, при положительном результате первичного теста на ВПЧ автоматически назначается дополнительное исследование — жидкостная цитология.

ВПЧ — распространенная группа вирусов, передающихся преимущественно половым путем. Отдельные высокоонкогенные типы этого вируса, такие как 16-й и 18-й, являются ключевым фактором риска развития рака шейки матки. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 80% населения мира инфицируется ВПЧ в течение жизни, но лишь у небольшого процента инфицированных развиваются клинические проявления или онкологические заболевания. Регулярный скрининг считается эффективной мерой раннего выявления рисков.

