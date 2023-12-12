Диагностику еще одного осложнения сахарного диабета проводят в НИКИ детства

В НИКИ детства начали проводить диагностику еще одного осложнения сахарного диабета у детей, сообщили в подмосковном Минздраве. Речь идет о полинейропатии.

«Для диагностики полинейропатии теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет оценить состояние мышц и нервов», - рассказала эндокринолог учреждения Мария Симакова.

Она отметила, что проведение исследования стало возможным благодаря закупке нового оборудования.

При полинейропатии у пациентов наблюдаются проблемы с периферическими нервами и мышцами, которые в дальнейшем могут стать причиной онемения и покалывания, боли и слабости в конечностях.