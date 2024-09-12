Диагностику школьников по информатике проведут в Подмосковье

На следующей неделе учителя Подмосковья смогут провести диагностику по информатике для учеников 5–11 классов, которая пройдет на платформе Яндекс Учебник в новом формате, где вопросы организованы по разделам учебного курса предмета. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Школьникам предстоит решить задания по цифровой грамотности, теоретическим основам информатики, информационным технологиям, алгоритмам и программированию. Их разделят по возрастным категориям. Помимо этого, в диагностике впервые смогут принять участие в тестировании студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Для прохождения диагностики учителям нужно зарегистрироваться на сайте, создать класс, добавить учеников и раздать им логины и пароли. Проверить свои знания школьники смогут до 20 октября в личном кабинете как отдельный предмет «Проекты». Отметим, что мероприятие проводят в рамках проекта Кадровый резерв учителей информатики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.