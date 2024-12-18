Mash: временная отмена гормонотерапии Буйнову привела к прогрессирующей форме рака

Музыкант и исполнитель Александр Буйнов год назад прерывал по совету врачей гормонотерапию из-за побочных эффектов, а недавно специалисты диагностировали, что рак звезды стал прогрессировать. Об этом сообщает Mash.

Александр Буйнов, по данным канала, получает дорогостоящие лекарства за счет государства по льготной программе. Гормональные препараты артист принимает несколько лет. Однако постоянное лечение дало побочные эффекты в виде головокружения и нарушения кровообращения в мозге.

В 2023 году Буйнов упал с велосипеда и разбил голову. Врачам пришлось приостановить на месяц терапию, провести операцию и вернуть лечение в прежний темп. Однако эта пауза негативно сказалась на состоянии. По данным Mash, онкология Буйнова стала прогрессировать. Сам артист или его представители информацию об обострении не комментировали.

Александр Буйнов борется с онкологией предстательной железы более 20 лет. В 2011-м у него случалась ремиссия, были улучшения и после операций. Несмотря на заболевание и непростое лечение, он продолжает карьеру в плотном графике. Музыкант участвует в различных мероприятиях, регулярно обследуется.

Ранее сообщалось, что супруга Александра Буйнова опровергла сообщения о присвоении ему паллиативного статуса.