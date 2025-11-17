«Диагноз не позволял воспитывать ребенка»: психиатр заявил, что мать с параноидной шизофренией не должна растить детей

Диагноз «параноидная шизофрения» у жительницы Балашихи, убившей и расчленившей собственного сына, являлся прямым противопоказанием для воспитания несовершеннолетнего. Об этом в интервью aif.ru заявил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

По его словам, при таком серьезном психическом расстройстве ребенка должны были изъять из семьи.

«У меня огромное количество вопросов к опеке. Наркоманка с параноидной шизофренией, с обострениями, со странным поведением, которая из Пензы сбежала в Москву», — сказал Шуров.

Накануне стало известно, что у россиянки, которая призналась в убийстве шестилетнего сына, действительно диагностировали параноидный тип шизофрении. Женщина стояла на учете в психдиспансере.

По словам психиатра, при параноидной шизофрении у пациентов преобладают бредовые идеи и галлюцинаторные переживания. Именно эти проявления заболевания, отметил специалист, с высокой вероятностью могли стать причиной жестокого убийства собственного сына.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что соседи проигнорировали поведение убившей ребенка матери.