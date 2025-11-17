Вина равнодушия: психиатр обвинил соседей балашихинской «колдуньи», не сообщивших о ее ритуалах до убийства ребенка

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров, комментируя для aif.ru чудовищное преступление в Балашихе, где женщина подозревается в убийстве собственного 6-летнего сына, заявил о серьезных проблемах с психикой у подозреваемой. По словам эксперта, она считала себя колдуньей, что могло стать одним из ключевых факторов трагедии.

«Человек себя считает колдуньей. Всякие ритуалы проводит, странно ведет. Соседи на это более чем должны были обратить внимание. Если она еще и употребляла вещества, жила с каким-то сожителем, то вела достаточно асоциальный образ жизни. Все должны были обратить внимание», – подчеркнул Шуров.

Специалист добавил, что при наличии диагноза «параноидная шизофрения», о котором стало известно, женщина не могла и не должна была заниматься воспитанием ребенка, так как была не в состоянии нести за него ответственность.

Напомним, инцидент с жертвой ребенка потряс общественность. Голову мальчика обнаружили в пруду 16 ноября, а его тело — на балконе квартиры, которую он делил с матерью. Изначально женщина пыталась переложить вину на своего сожителя, однако впоследствии сама написала явку с повинной, хотя внятно объяснить мотивы своего поступка так и не смогла.

Ранее сообщалось, что старшая дочь подозреваемой в убийстве шестилетнего мальчика живет с отцом.